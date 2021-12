Az iskolai oltásról természetesen előzetesen értesítik a szülőket, akiknek a hozzájárulása feltétlenül szükséges. Ráadásul, ha a szülő szeretné, akár ott is lehet gyermeke oltásakor. A vakcinát az iskolaorvosok adják be. A második dózist szintén az iskolában, közvetlenül a karácsonyi szünet után kapják meg a gyerekek, akik a felnőttekhez hasonlóan oltási igazolványt is kapnak.

Bécsi kisiskolások ajándékba kapott maszkokkal © PID / Fürthner