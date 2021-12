Jánossomorja 1 órája

Kisvárosi leltár év végén

Jánossomorján 2021-ben számos fejlesztés kezdődött meg, illetőleg fejeződött be. A leglátványosabb talán az utak és a járdák felújítása, de új idősek otthonát is kapott a település, illetőleg a helyi bölcsődében is bővültek a férőszámok. Emellett gazdagodtak a játszóterek és közel 800 fával szépült a település.

Kovács Viktor Kovács Viktor

Lőrincz György polgármester: „A Sós Antal Közösségi Házban több felújítás is zajlik, legutóbb az udvari homlokzat újult meg 5 millió forint LEADER pályázati forrásból.”

A városlakók számára az egyik legfontosabb a helyi utak és járdák rendbetétele volt, amin több ciklus óta szakmai tervezéssel dolgozik a város.– A mostani, 2020–22-es időszakban 19 utca felújítása a terv, ebből 11 kavicsos úttest, helyettük teljesen új útpálya épül összesen több mint 4 kilométeren. Idén megdupláztuk a tavaly elkészített járdák hosszát, több mint 3 km gyalogúttal lett biztonságosabb a város. Az erre fordított összeg 60 millió forint volt, ami rekord a város életében. Hiánypótló parkolók és gyalogátkelők is épültek, valamint értékes játékokkal bővültek a játszóterek. A fásítási program keretében pedig közel 800 fát ültettünk el Jánossomorján, ráadásul az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy nálunk indult az országos Településfásítási Program őszi etapja – osztotta meg lapunkkal Lőrincz György polgármester. Új idősek otthona – Egy új idősek klubja intézményt adhattuk át nyáron, saját, 70 milliós forrást fordítva az időseink nappali ellátásának fejlesztésére. Büszkék vagyunk arra, hogy a kistérség szakmai vezetése szerint a környék egyik legkorszerűbb idősek klubja lett a jánossomorjai. Komoly munkák folytak a város nagy kihasználtságú közösségi terén, a Sós Antal Közösségi Házban is, ahol több felújítást is folytattunk, legutóbb az udvari homlokzat újult meg 5 millió forint LEADER pályázati forrásból és közel 7 milliós önrészből. Bővülő bölcsőde – A helyi kisgyermekek és családjaik helyzetén sokat tudtunk segíteni azzal, hogy felújítottuk és kibővítettük a bölcsődénket. Régi, fontos célunk volt ez, jövő év tavaszán pedig már 14 kis bölcsődéssel többet fogadhat az intézmény. Mindez közel 115 millió forintba került, amiből 70 millió forint pályázati, 45 millió pedig saját forrás volt – hangsúlyozta a polgármester. Helyben maradó fiatalok és tervek a jövőre Ebben az évben húsz helyi fiatal vásárolhatott az önkormányzat által kínált jelentős kedvezményekkel telket, illetőleg kezdhette el az építkezést. Ezzel két új utcával és sok helyben tartott fiatallal lett gazdagabb a település. – Nagy István országgyűlési képviselőnk segítségével kormánycéllá emelkedett a város északi elkerülő útjának megépítése. Az Ausztriát célzó átmenő forgalom elterelésével javul a lakók biztonsága és a város közlekedése, reményeink szerint akár már három-öt éven belül. De ilyen terv a Mosonmagyaróvár és Jánossomorja között megépülő kerékpárút is, ami több évtizedes vágyunk. Az állam az év második felében az érintett települések bevonásával megkezdte a kerékpár- út tervezését – osztotta meg velünk Lőrincz György.

