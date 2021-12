A haltermelők számára az időjárás, a vízhiány, valamint a kukorica-, a gázolajár és a bérköltségek növekedése is nehezítette a gazdaságos működést. Ettől függetlenül a szektor így is biztonsággal ki tudja elégíteni a hazai igényeket.



A karácsony előtti hetekben egyébként – a korábbi évekhez hasonlóan – a termelők országszerte mintegy 80–90 helyen kinyitják kapuikat, így a fogyasztóknak lehetőségük lesz közvetlenül haltermelőktől is vásárolni.

– Az idei haltermés várhatóan elmarad a korábbi évektől mennyiségben, ugyanakkor biztonsággal lesz elegendő hazai ponty, harcsa, afrikai harcsa, busa is karácsonyra. A süllőből és csukából a tervezettnél kisebb lesz a hozam, de mivel a Ma-hal tagjai önként korlátozták az exportot, ezekből a halfajokból is lesz idehaza kellő mennyiség – mondta el lapunknak Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője.

Az egész éves halgazdálkodás eredményeképpen lesz elegendő hazai ponty, harcsa, afrikai harcsa, busa is karácsonyra.

A roham megkezdődött

Változó árakkal várják a boltok a kuncsaftokat, akik elsősorban a pontyot, a harcsát és az afrikai harcsát keresik. Sokan már most megrohamozták az üzleteket, nem hagynak semmit az utolsó pillanatra. A halak mellett a halászlé is kelendő, sokan nem otthon készítik el a karácsonyi ünnepi menü egyik kedvencét. Az egyliteres alap, filével és belsőségekkel továbbra is slágerterméknek számít a vásárlók körében.

A hal, bár fontos fehérjeforrás, fogyasztása még mindig nagyon alacsony szinten valósul meg.

A ponty kilója szeletben 3000, az afrikai­harcsa-filé 3300, a busa 1800, a szürkeharcsa-filé 6000 forintba kerül átlagosan.



A tudatos étkezésben a divat érvényesül

– A hal, bár fontos fehérjeforrás, fogyasztása még mindig nagyon alacsony szinten van hazánkban. Ahhoz, hogy a halfogyasztás jótékony hatását a szív- és érrendszeri megbetegedéseknél érzékeljük, regressziós vizsgálatunk eredményei alapján halfogyasztásunkat legalább meg kellene duplázni – mondta el lapunknak Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a megyei horgászszövetség ügyvezetője.



Az ügyvezető szerint az éttermeknek is nagy szerepük lenne a halfogyasztás növelésében. A tudatos táplálkozásra a médiának is nagy hatása van, mivel erősen a divat érvényesül ezen a területen is. A televíziós csatornákon egyre nagyobb számban indítanak különböző főzős műsorokat. Ezeket is fel lehetne használni a hal népszerűsítésére. Egyszerű receptötletek bemutatása segíthetné a szélesebb körű otthoni halételkészítést.



Erősebb marketingre lenne szükség

– Ahhoz, hogy jelentősen változzon a magyarok halfogyasztása, a jelenleginél lényegesen erősebb marketingtevékenységre lenne szükség. Különböző rendezvényeken, vásárokon, fesztiválokon, konferenciákon a felvonultatott ételek között meg kellene jelennie a halnak is. A termelők kóstoltatásokkal népszerűsíthetnék termékeiket – fogalmazott az ügyvezető.