Kitért rá: az Alkotmánybíróság kimondta, jogunk van nemet mondani "a brüsszeli emberkísérletekre", jogunk van megvédeni Magyarországot, biztosítani a magyar jövőt. "Ha erősek leszünk és összefogunk, akkor most nemcsak Sopron és környéke, hanem az egész magyarság együtt szavaz majd, sőt, ha szerencsénk lesz, talán Európa szíve is megdobban". Szerte Európában látják majd, hogy vannak, akik "nemet mernek mondani a brüsszeli szép új világra", láthatják, hogy érdemes küzdeni és soha fel nem adni, "hiszen ahogy Sopron is visszatért a hazához, úgy Európa is visszatérhet a keresztény civilizációhoz" - hangoztatta.