Tíz fok felett lesz a hőmérséklet karácsonykor, havazás csak az év utolsó napjaiban érkezhet. Az viszont, hogy az elmúlt időszak az átlagnál hidegebb volt, akár egy, a korábbi éveknél hidegebb telet is jelezhet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatbázisa szerint Sopronban 1975 óta 14, Győrben pedig mindössze 8 alkalommal fordult elő, hogy december 24. és 26. között legalább egy napon hó borította a tájat. A nagy kérdést lassan megválaszolhatjuk: idén sem lesz fehér karácsonyunk, akárcsak az elmúlt években.



Szélfútta megye



Bár a hónap elején beköszöntött a tél, mely a megye nagy részén 10–15, a hegyekben közel 20 centiméteres havat hozott, ám ez hamar elolvadt. Az elmúlt héten még az éjjelek többsége is fagymentes volt. Hétfőn egy hidegfront érkezett, melynek nyomában friss, hideg levegő árasztotta el térségünket. A legerősebb széllökések Sopronban elérték a 96 kilométer per órát. Mosonmagyaróváron 67, Győrben 53 kilométer per órás volt a legerősebb lökés, közölte lapunkkal Kiss Márton, a sopron-kurucdombi meteorológiai állomás munkatársa.



Ónos eső várható



Térségünket a hideg levegő uralja, így csütörtökön reggel –3, –6 fok között alakul majd a hőmérséklet, és nappal is csupán +1, +3 fokra számíthatunk. A szél mérsékelt, gyenge lesz, csapadék a változóan felhős égből nem várható. Csütörtökön nyugat, délnyugat felől azonban beborul az ég, jelezve, hogy az ünnepekre jelentős enyhülés következik. Csütörtök este már számíthatunk kisebb havas esőre, az átfagyott talajfelszín miatt pedig ónos esőre is. December 24-én nagyrészt felhős marad az ég, kisebb eső megyénkben előfordulhat, de számottevő csapadék nem hullik. A hőmérséklet nappal 8, 10 fokig emelkedik. Szenteste borongós idő lesz, eső nem várható. A hőmérsékletek az esti órákban 4–6 fok között alakulnak.



– Karácsony napján igen enyhe idő lesz, szinte egész nap borult égbolttal, kisebb esővel. A hajnali 2, 5 fokról nappal 9, 11 fokig melegszik a levegő. Másnap is felhős, igen enyhe idő, szemerkélő eső várható. A hajnali 2, 4 fokról nappalra 8, 9 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Az év utolsó hete esős, enyhe idővel kezdődik. A mostani számítások szerint lehűlés és némi havazás az év utolsó napjaiban érkezhet – tájékoztatott a meteo­rológus. Hóra tehát aligha számíthatunk szenteste.



Hideg tél jön?



Évek óta várják a gazdák, hogy végre hideg telünk legyen. A földeknek kellene egy hosszabb nyugalmi időszak, egy pár hetes kemény fagy pusztíthatná el a kártevők jó részét, például a szinte kipusztíthatatlan szút a fából. A meteorológiai elemzések szerint extrém hideg lehet a tél. Vannak erre utaló jelek: az első hó korábban jött az elmúlt években megszokottnál, illetve Berecz Péter amatőr meteorológus közlése alapján a novemberi középhőmérséklet Győrben 1,2, a minimum-hőmérséklet 2(!) fokkal alacsonyabb volt a sokéves átlagnál.