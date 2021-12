A családanya tavaly arról számolt be, hogy a kisfiú állapota javul, talán még a gyógyszereket is elhagyhatják, azonban néhány napja rossz híreket kaptak. A huszonkét hónapos gyermekről az orvosok lemondtak. Juli viszont nem adja fel, tovább harcol Patrikért. Naponta hívogatja a szakembereket, orvosokat, hogy megoldást találjon fia rohamaira és romló állapotára. Rendszeresen kell járni vele speciális gyógytornára, ami szintén rengeteg időt, energiát követel. Ramóna győri középiskolába jár, de gyakran hiányzik, mert amíg édesanyja Patrikkal van távol, neki kell otthon ellátni a feladatokat. Bence, Kristóf és Kevin helyi intézményekbe járnak, ahonnan több jelzés is érkezik felszerelésük hiánya miatt.

Kristóf, Ramóna, Patrik, Bence és Kevin édesanyjukkal. Fotó: Nagy G