Az év elején tűzték ki a város intézményeire a népszavazás centenáriumára készült zászlót, s ezzel együtt megkezdődött a megemlékezés Sopronban és a környező nyolc településen, amelyek részesei voltak a történelmi eseményeknek.

– A centenáriumi emlékév meghirdetésekor az volt a legfontosabb célunk, hogy méltó módon, közösen ünnepeljük meg a soproni népszavazás sikerét. Ennek érdekében egy egész éves programsorozattal készültünk, figyelembe véve a járványügyi szabályokat. Számos kiállítás, családi program várta a soproniakat, valamint a Várkerületen egy koncertsorozattal is megünnepelhettük a jubileumot – emlékezett vissza Farkas Ciprián. Hozzátette, december 14-én, a Hűség napján a nemzettel közösen emlékezhetünk meg a soproniak hűségéről.

– A leghűségesebb város polgárának lenni ma is felemelő érzés. A száz évvel ezelőtti népszavazás nemcsak a múltunk egy fontos darabja, hanem komoly jelentőséggel bír a jelenünk és a jövőnk szempontjából is. Az akkori események ma is meghatározzák identitásunkat, s büszkeséggel töltenek el mindannyiunkat. Száz év telt el, de a hazánk iránt érzett szeretetünk semmit sem változott – fűzte hozzá a polgármester.

Sopronban és környékén élő polgárok harcoltak azért, hogy magyarok maradhassanak, és ezzel reményt adtak egész Ma- gyarországnak. Az akkori események a mai napig hatással vannak honfitársak életére.

– Mi, soproniak 1921-ben a saját kezünkbe vettük a sorsunk irányítását. Nem hagytuk, hogy idegen hatalmak döntsenek a fejünk felett – fejtette ki Farkas Ciprián. – Úgy gondolom, – tette hozzá – hogy a soproni népszavazás üzenete ma is érvényes. A nemzeti érdekeink és a szuverenitásunk megvédéséért napjainkban ugyanúgy meg kell küzdenünk, mint száz évvel ezelőtt. Fontos, hogy mi, magyarok dönthessünk arról, hogy hogyan is akarunk élni.

