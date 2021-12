Havi 29 ezer forint családi pótlékot kénytelen beosztani a Balogh család. Eszter nemrég vesztette el a munkáját, ezért az ünnepek előtt különösen nehéz helyzetbe kerültek.

– Sosem kértem segélyt vagy támogatást, de most úgy érzem, muszáj minden lehetőséget megragadnom ahhoz, hogy a gyerekeknek legyen mit enniük – mondta az édesanya. – Sosem voltam munkanélküli, addig megyek, amíg nem találok valamit. Nincs telefonom, ezért a sógornőm készülékén böngészem az álláslehetőségeket. Most is több pályázatom van bent.

Ottjártunkkor a 12 esztendős Vanda Kíra, a 14 éves Tibor Kevin és a 17 éves Melissza Ketrin épp iskolában voltak. Az édesanya elmondta, hogy mindhárom csemetéje nagyon szeret tanulni.

A támogatásból elsősorban ételt venne a család, valamint az otthonukra is ráférne egy kis tatarozás, mivel a falak több helyen vizesednek. Emellett van néhány számlaelmaradásuk, amit mindenképp szeretnének befizetni, hogy ne legyen tartozásuk. Az édesanya hozzátette: bármi, amit kapnak, legyen szó ételről vagy néhány ruháról, már nagy segítség számukra. Hálásak a Kisalföld olvasóinak a 200 ezer forintos támogatásért.