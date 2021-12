A Leadec Kft vezetése az Országos Mentőszolgálattal egyeztetve egy életmentő monitor megvásárlása mellett döntött.

A segítségnyújtás a járványhelyzet negyedik hullámában létfontosságú, mivel a kritikus állapotú betegek száma rohamos mértékben növekszik Győrben is. Dákai Ferenc a Leadec Kft ügyvezető igazgatója kihangsúlyozta: „Munkatársaim nevében is szeretném megköszönni az Önök mindennapi munkáját, melyet rendkívül nagyra értékelünk és ezúton is kívánunk a Mentőállomás Csapatának sok sikert, kitartást és jó egészséget!”

Ez a könnyű, kompakt, hordozható betegellenőrző eszköz, melyet naponta minden típusú esetnél gyorsan és hatékonyan tudnak használni, alkalmas a szívritmus, az oxigén telítettség, a hőmérséklet, valamint a légzési ráta és vérnyomási értékek mérésére.