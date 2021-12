Győr-Moson-SopronNémeth Zoltán a köszöntőjét provokatív módon a „Tisztelt Hölgyeim és Uraim!” megszólítással kezdte, amely egyes régiókban már ódivatúnak és szélsőségesen kirekesztőnek számít. Egy évszázadokra visszanyúló köszönési, megszólítási formából problémát kreálni egyfajta pótcselekvés, amiből bizony az Európai Unió­ban jó néhányat fel lehetne sorolni – hangsúlyozta az elnök.

„Most pont azért jöttünk össze a virtuális térben, hogy elmondjuk a véleményünket arról, hogy mire helyezze a hangsúlyt az Európai Unió és az európai politika. Pótcselekvésekkel vagy valós, az embereket tényleg érintő kérdésekkel foglalkozzon-e. Ez nagymértékben összefügg az Európai Unió jövőjével, mert ha teljesen lényegtelen dolgokkal foglalkozik az EU vezetése, ha egy zajos, anarchista kisebbség véleményét erősíti fel és gerjeszt vitát az emberek között, ha az emberek azt látják, hogy pusztán gazdasági vagy politikai célból próbálják manipulálni őket, akkor az unió nemcsak a hitelességét fogja elveszíteni, hanem a lakosság támogatását is.” Németh utalt a migrációs politikára, hogy mennyire álságos az, hogy egy magyar embernek a határátlépéshez oltási igazolások kellenek, miközben a gazdasági bevándorlóktól még a beutazáshoz szükséges alapvető iratokat sem követelik meg.

Érthetetlen az is, hogy pl. a Szputnyik oltással az EU-n belül nem lehet szabadon utazni. Ennek nyilvánvalóan gazdasági, politikai célja lehet csak, hiszen a járvány megfékezése szempontjából az orosz oltás is épp olyan hatásos, mint a többi, sőt… Egészségügyi okokból és a vírus elleni védekezés miatt nem lenne indokolt különbséget tenni az EU által elfogadott és az orosz oltás között. Azt, hogy járványügyi szempontból nincs indoka az utazási korlátozásnak, alátámasztja az is, hogy ha valakit San Marinóban oltottak be Szputnyikkal, akkor azt korlátozás nélkül elfogadják az EU-ban, erről még külön határozatot is hozott az Európai Bizottság. Bizony itt kilóg a lóláb, és ezt az emberek is érzik, tudják. Sajnos nem ez az egyetlen diszkrimináció, amit az EU csúcsvezetése támogat, miközben az embereket azzal hergeli, hogy még a „karácsony” szót is töröltetné a szótárból.

„Külön öröm számomra, hogy németek és magyarok beszélgethetünk minderről, hiszen a német sajtóban is elég sok álhír jelenik meg Magyarországról, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt az emberek közvetlenül is véleményt tudtak cserélni. Szükséges, hogy az emberek lássák, az Európai Unió értük van, és hogy a valós problémák szőnyeg alá söprése helyett az emberek mindennapjait segítő, jobbá tevő intézkedések megfogalmazására törekedjen, így lehet csak az a vágyott szervezet, aminek mi is tagjai akartunk lenni” – fogalmazott a megyei közgyűlés elnöke.

Kiscsoportos megbeszélés

A közös munka hét kiscsoportba szerveződve folyt tovább a köszöntők után. Választ kerestek arra, vajon mi köti össze a német és a magyar polgárokat, hogyan lehet ezt a kapcsolatot elősegíteni és elmélyíteni. A résztvevők arról is elmondták véleményüket, hogyan lehetne tudatosítani az Európai Unió értékeit saját országukban, s hogy milyen konkrét intézkedések tehetők. A nyitókérdés az volt, hogy „Mit jelent Önnek Európa?” A leggyakrabban említett megnevezés a szabadság, béke, közösség, sokszínűség, utazási szabadság volt.

A kiscsoportokban először azon gondolkodtak, milyen szerepe van Európának a mindennapi életünkben. Pozitívumként említették a nyitott határokat, a problémamentes utazást, a közös valutát, a nemzetközi barátságokat és a csereprogramokat. Pozitívan értékelték, hogy egész Európában lehet dolgozni és tanulni, valamint bevásárolni és kereskedni. Jónak értékelték az egységes szabályozásokat és keretfeltételeket, mint például az egységes aljzatokat vagy a roamingdíjak eltörlését, bár azt is megemlítették, hogy az Európai Unióhoz jelentős bürokratizálódás társul, amit csökkenteni kellene.

Változtatási célok

A résztvevők arról is gondolkodtak, hogy milyen változásokra van szükség. Több hiteles információra van szükség a többi tagállamról, kultúrájukról, történelmükről, az aktuális kérdésekről. Emellett fontos egymás kultúrájának, véleményének tiszteletben tartása is. Részletesebb tájékoztatás kellene az uniós intézményekről is, tevékenységükről, hatáskörükről, ebben fontos szerepe lehet a Europe Direct-hálózatnak. A csoportokban megjelent az igény arra, hogy Európán belül legyen egy európai minimálbér és egységes oktatási szint. Szorgalmazták, hogy legyen több találkozó és cserelehetőség az országok között, elsősorban felnőtteknek. A legtöbb kritika a fennálló bürokratikus akadályokat és az egyhangú döntéshozatali eljárást illette.

Egyetértés

Összességében a résztvevők megállapították, hogy az Európai Unió által megfogalmazott értékek, elért pozitívumok mindenképpen békét, biztonságot nyújtanak a tagállamoknak. Fontos a négy szabadság, az együttműködés, a közös identitás erősítése, ezek fontosságára fel kell hívni a fiatalok figyelmét. Ugyanakkor a kulturális, nemzetpolitikai kérdésekben való állásfoglalást meg kell hagyni a tagállamok szintjén. A nemzeti sajátosságok mellett meg kell tartani és ápolni kell mindazokat az értékeket, amik összetartják az uniót: a demokráciát, a közös történelmet, a keresztény gyökereket és kultúrát.