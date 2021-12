Az iroda ma családi vállalkozásként üzemel, és aktív tagja a térség gazdasági, kereskedelmi vérkeringésének. Dr. Havasi Bence vezeti, édesapja, dr. Havasi Dezső és édesanyja, dr. Havasiné Orbán Mária hatalmas szakmai tapasztalatára támaszkodva.

– Édesapám a nagy vállalkozói kedv, illetve a külföldi tőke beáramlásának időszakában, a ’90-es évek elején megérezte, hogy komoly igény van a gazdasági, kereskedelmi és vállalti jog tudoraira – mondta dr. Havasi Bence. – Számos olasz tulajdonú cég érkezett térségünkbe, amelyek a textilipart, az irodabútor-gyártást vagy éppen a húsipart képviselték. Édesapám, aki nem csupán szakmának, de hivatásnak tekinti ügyvédi munkáját, remekül beszél olaszul, így az olasz–magyar cégek tökéletes partnerének bizonyult.

Az iroda vezetője megjegyezte, hogy a Havasi Ügyvédi Iroda aktív és tevékeny szereplője volt a Győri Ipari Park alapításának.

Szülők nagyszerű példájával

– A szüleim valóban példás szakmai utat jártak be, amelyre én is büszke vagyok – emelte ki dr. Havasi Bence. – Édesanyám több mint negyven évig volt bíró, 1992-től a megyei bíróság elnöke, 2005-től a Győri Ítélőtábla elnöke. Édesapám a megyei ügyvédi kamara elnöke, az Országos Ügyvédi Kamara egyik elnökhelyettese és győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottsági tagja. Már a gimnáziumban biztos voltam benne, hogy én is az ő útjukat, azaz a jogot választom.

A szülők szakmai érdemei, megbecsülése mellett fiuk a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara alelnöki posztjára lehet büszke. A képen dr. Havasiné Orbán Mária, dr. Havasi Dezső és dr. Havasi Bence. Fotó: Huszár Gábor Forrás: Huszár Gábor

Dr. Havasi Bence 2005-ben végezte el a jogot. Közben ösztöndíjjal fél-fél évet töltött Párizsban és Milánóban, ahol a francia és olasz nyelveket sajátította el, majd ezekhez hozzávette az angolt és a németet. Végzett jogászként három évig édesapja mellett ügyvédbojtárkodott, majd 2010-től folyamatosan átvette a „boltot”.

– Ma nagyjából húsz állandó ügyfelünk mellett számos eseti jellegű megbízásunk van – magyarázta az iroda vezetője. – Tevékenységünk főként munkajogra, kereskedelmi és gazdasági jogra, valamint ingatlanjogra terjed ki. Fő profilunk nem a pereskedés, hanem elsősorban a tanácsadás.

Első az elsők között

Az informatika térhódítása a Havasi-irodára is komoly feladatokat rótt, egyben új távlatokat nyitott.

– A mi irodánk volt az első az országban, amelyik 2006-ban egy informatikai cég alapításához elektronikus úton adott be cégügyet – mondta büszkén dr. Havasi Bence. – Mára a Covid következtében nálunk is teljesen természetes és hivatalos az online ügyintézés. Sok esetben szinte „hotline” jelleggel működünk, hiszen az ügyfél azonnali megoldást vár problémájára.

Az iroda kiváló kapcsolatot alakított ki és ápol a megyei kereskedelmi és iparkamarával, a tagoknak ingyenes konzultációt nyújt.

Forza Atalanta, Forza Juve!

A szülők szakmai érdemei, megbecsülése mellett fiuk a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara alelnöki posztjára lehet büszke, amelynek feladata a magyar–olasz gazdasági kapcsolatok segítése, követése.

– A szigorúan vett szakma mellett édesapám és én is Olaszország, az olasz foci rajongói vagyunk – mondta Havasi Bence. – Édesapám nagy szerelmese Bergamónak, így ő az Atalantának szurkol, míg én Juventus-rajongó vagyok. A sport számomra természetesen Győrben is fontos, így a Győri ETO hoki-sport­egyesületének alelnökeként igyekszem tenni az utánpótlás 300 aktív tagjáért.

Közbizalom és hitelesség

A jövőről az iroda vezetője elmondta: szolgáltatásaik bővítése mellett az informatika kihívásainak szeretnének megfelelni.

– Továbbra is a cég régi alapelvei szerint szeretném kormányozni a hajónkat – jegyezte meg Havasi Bence. – Az irodába vetett közbizalom megtartása az elsődleges célunk. Édesapámmal közösen azt valljuk, fontos, hogy hitelesek legyünk és maradjunk. Sose ámítsuk az ügyfelet, akinek joga van tudni az esélyeit.