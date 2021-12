Mintha az ezredforduló környékének valamelyik privatizációs vagyonlistáját olvasgatnánk: Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Veres Tibor és Jancsó Péter. Befolyásos baloldali milliárdosok bukkannak fel Jancsó Zita mögött, aki formálisan a Gyurcsány-párt jelöltjeként kezdte a kampányt, de ma már az összbaloldal jelöltje Győrben. Az elmúlt két évtizedben a baloldali képviselőjelölt önkormányzati képviselőként sem aratott sikereket. 2002 őszén az ország sok nagyvárosában, így Győrben is szocialista győzelmek születtek. Voltak azonban olyan jelöltjeik, akik nem tudtak élni a Medgyessy-kormány fedezet nélküli kiköltekezése, a „száznapos program” felhajtóerejével. Közéjük tartozott Jancsó Zita, aki a győri Belvárosban, a 2. számú önkormányzati körzetben szenvedett vereséget. Jancsó eredménye a városrész politikai orientációját tekintve nem lett volna meglepetés, annyiban viszont mégis annak számított, hogy a város egyik legfontosabb embere, a privatizátor Jancsó Péter lányáról volt szó.

Fotó: Facebook

A Jancsó család a kommunizmus elit rétegébe tartozott. Jancsó Zita nagyapja 1957-ben, a forradalom eltiprása után lett gyárigazgató, míg Jancsó Pétert 1988-ban nevezték ki a Graboplast vezérigazgatójává. A Graboplast és a Jancsó név a rendszerváltás után is összefonódott. Mihályi Péter liberális közgazdász azt írta a privatizáció egyes epizódjait is tárgyaló tanulmányában, hogy „a céget – a spontán privatizációból ismert »megkettőzési« technika segítségével – 1990-ben a menedzsment privatizálta, a vezérigazgató, Jancsó Péter vezetésével”. Ezt követően, miután volt párttársai újra kormányra kerültek, Jancsó Péter 1995 szeptemberében az ÁPV Rt. felügyelőbizottsági tagja lett, kormánykinevezés alapján. Az ezredforduló új időket hozott az ekkor már hosszú évek óta tőzsdei társaságként működő Graboplast és vezetője életében. A Wallis holding 2001-ben tett felvásárlási ajánlatot az ekkor már több mint 15 milliárdos éves árbevételt produkáló, 2500 főt foglalkoztató Graboplastra, amelyben még 2000-ben szerzett kisebbségi részesedést. A moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében (IMO) végzett baloldali milliárdos, Veres Tibor domináns többségi tulajdonában lévő Wallis vezérigazgatója ekkoriban már Bajnai Gordon volt. Őt a Graboplast 2001-es közgyűlésén a cég igazgatóságába is beválasztották. Az ügynek és az üzletnek már volt előzménye: Bajnai 1997-től a cég tanácsadója is volt. A Wallis 2001-ben 80 százalékos részesedést szerzett a Graboplastban, majd ezt követően kivezette a magyar tőzsdéről a céget. 2003-ban Jancsó Péter Wallis-résztulajdonossá vált.

Amikor a Wallis bevásárolta magát a Graboplastba, megszerezte a Rába 8,5 százalékos részesedését is, onnantól kezdve pedig a többségi tulajdonosok rendre a befektetési cég előterjesztései szerint szavaztak. A Rába is a balos belharc terepévé vált, mikor 2003-ban leváltották a városvezetéshez hűnek tartott vezérigazgatót, helyére a Wallis által javasolt Pintér István került.

A cég azonban a következő években milliárdos veszteségeket termelt. 2005 őszén Jancsó Péter és Bajnai Gordon együtt hagyták el a Rába igazgatóságát, amikor a Wallis eladta részvényeit a gyárban.

Fotó: Facebook

Jancsó és lánya helyben nem jártak sikerrel a közéleti ambícióikat illetően, különösen, miután 2006-tól a Fidesz vezette Győrt, és új fejlődési pályára állította a várost. Országosan és a gazdasági életben azonban egyre befolyásosabb lett a család a Gyurcsány–Bajnai-időszakban. Ezek után nem meglepő, hogy a győri milliárdos az őszödi beszéd ellenére is kitartott Gyurcsány mellett.

Bár Jancsó Zita jelenleg nem folytat túl aktív kampányt, úgy tűnik, hogy édesapja vagyona és Gyurcsány jelölése mellett feltehetően a baloldal fontos háttérembere, Bajnai támogatására is számíthat.

A fenti információk ismeretében nehéz lenne vitatni, hogy Jancsóék sikere esetén a Gyurcsány–Bajnai-időszak térne vissza Győrbe.