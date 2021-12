A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának 1800-as évek elejére visszanyúló hagyományai párosulnak a jövőbe tekintő, innovatív szemléletmóddal. Az intézmény rendkívül erős gyökerekkel rendelkezik a műszaki és informatikai tudományok terén, s a mosonmagyaróvári kar erre építve kutatja a modern mezőgazdasági megoldásokat, a precíziós gazdálkodás fejlesztési lehetőségeit. A magas színvonalú tudományos tevékenység hasonló minőségű oktatással párosul, amely a hallgatók által elért eredményekben is megmutatkozik.

A kart képviselő „Óvári Gazdászok” több mint száz csapat közül bizonyult a legjobbnak az Agrovirtus digitális agrármenedzsment-versenyen. A megmérettetés során a hallgatók piaci környezetet szimuláló feladatokat oldottak meg, s ennek segítségével válaszoltak az agrárdigitalizáció jelentette kihívásokra. A verseny rangját mutatja, hogy idén már húsz ország fiataljai küzdöttek a győzelemért, amelynek során valós agrárvállalatok problémáira kellett lehetséges megoldásokat kidolgozniuk. A legjobb tíz csapat bejutott a döntőbe, ahol a mosonmagyaróvári kar hallgatói végeztek az első helyen, és nyerték el az egymillió forintos fődíjat.

Dr. Molnár Zoltán, Stencinger Dávid, Torkos Marcell, dr. Zsédely Eszter, dr. Szalka Éva, Zsebő Sándor, Koncz Bátor Menyhért és dr. Kovács Attila (Fotó: Májer Csaba József)

A csapat tagjai a növényorvos mesterképzésen végzős győri Koncz Bátor Menyhért, a szintén Győr-Moson-Sopron megyei Dunaszigetről érkező másodéves növényorvos mesterszakos Stencinger Dávid, a Veszprém megyei Zircről származó mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszakos Torkos Marcell és a Komárom-Esztergom megyei Dadon élő Zsebő Sándor PhD-hallgató voltak, akik egy zalai cég fejlődési irányát határozták meg. „Olyan innovatív ötletet kerestünk, ami a mai piaci környezetben valós sikerrel kecsegtet, ezért választottuk az áfonyatermesztést. Tervünkben az öthektáros területről betakarított gyümölcsöt a cég maga dolgozza fel, méghozzá liofilizálással. Az eljárás lényege, hogy a liofilizáló gépben mínusz negyven fokra hűtik le az áfonyát, vákuumot képeznek, ennek hatására úgy távozik a nedvesség, hogy a beltartalmi érték nem sérül. Így hosszú ideig eltartható, egészséges élelmiszert állítunk elő” – ismertette a nyertes projektet Zsebő Sándor. Hozzátette, piackutatást is végeztek, és gyakorlatilag nincs az a mennyiség, amit ne venne fel a piac, olyan keresett termékről van szó.

Torkos Marcell kérdésünkre elmondta, a zsűritől nagyon pozitív kritikákat kaptak, amelynek tagjai igazán innovatív, alapos munkának titulálták prezentációjukat. „Az összes előadás közül a legéletszerűbb, gyors megtérülésű, valós piaci igényeket kiszolgáló ötlettel álltunk elő” – summázta. „A Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári karán biztos alapokat kaptunk, olyan képzést, amelynek révén bátran bele tudtunk vágni a munkába, és tanáraink menet közen is ott álltak mellettünk, segítették a kutatásainkat” – fűzte hozzá Stencinger Dávid. Koncz Bátor Menyhért azt emelte ki, hogy a versenyen rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek, amit később, munkájuk során is fel tudnak majd használni. A fiatalok hozzátették, a döntő egy jelentős mentorprogrammal párosult, amelynek köszönhetően széles körű kapcsolatokra tettek szert. Neves szakemberek, cégvezetők keresik meg és invitálják találkozókra őket, ami jelentős előnyt jelent a jövőbeni elhelyezkedésük szempontjából.

A győzteseket dr. Szalka Éva, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának dékánja, valamint dr. Zsédely Eszter, dr. Kovács Attila és dr. Molnár Zoltán dékánhelyettesek köszöntötték. „Nagy büszkeség a hallgatóink kiváló szereplése, hisz 116 csapat közül ők nyújtották a legjobb teljesítményt. A zsűri értékelése egyetemünk és karunk felé is nagy elismerés” – emelte ki a dékán, aki nemcsak gratulált a nyerteseknek, de arra is kérte őket, hogy az utánuk jövő fiatalokat mentorálják, segítsék hasonló sikerek elérésében. A Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári karának másik csapata, a Greenleaf is szép eredményt ért el azzal, hogy szintén bejutott a legjobb tíz közé.