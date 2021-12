– Gyerek bőven volt, tanterem azonban nem. Szerényebbek voltak a körülmények, szegénység jellemezte az oktatást. Kónyban még kocsmai helyiségekben is tanítottunk akkoriban. Az iskolának egy épülete volt, a templommal szemben, amelyik ma is áll. Délelőtt a felsősök jöttek, délután az alsósok. Az új iskolát 1960 körül építették, oda költözött át a felső tagozat. Még nem volt tanári szoba, hiányoztak az alapvető eszközök, se írógép, se telefon. De ez nemcsak Kónyra volt jellemző, hanem minden településre. Később bevezették a telefont, vásárolhattam írógépet és még egy tekerős magnetofont is. Modernizáltuk az eszközállományt.