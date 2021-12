Kara Ákos, mint minden évben most is felkereste a térség nagyobb mentőállomásait, megköszönve nekik egész éves áldozatos munkájukat. A veszprémvarsányi, a pannonhalmi, és a győri mentőállomásokra is ellátogatott péntek délelőtt, ahová saját felajánlásként bort, és frissen sült kalácsot vitt az ott dolgozóknak. Kara Ákos, miután megköszönte a mentősöknek az emberfeletti munkájukat, majd arról beszélgettek arról, hogy miben tud segíteni nekik a 2022-es esztendőben.