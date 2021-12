Folyamatosan beszámoltunk a kapuvári strandfürdő fejlesztéséről. Kereken egy éve írtunk arról, hogy az önkormányzat önerőből, 100 millió forintból elkezdte a strand felújítását, amihez a kormánytól további 300 millió forint támogatást kaptak (Kisalföld, 2020. december 17.). Hámori György polgármester akkor lapunknak úgy nyilatkozott, hogy sorban haladnak a beruházással, s amelyik medencével elkészültek, azt a nyitást követően birtokba vehetik a strandolók. Így is lett, s előbb a rendbe tett tanmedencét és az újjáépített gyermekmedencét nyitották meg nyáron, majd miután megújult a gyógymedencének a gépészete, azt is használatba vehették a fürdőzők augusztustól. Az idei szezon egészen szeptember 15-ig tartott, közben az újjáépítés folyamatos volt, és jelenleg is zajlik.

A következő nagy lépés az úszómedencének és gépészetének a felújítása lesz, a beruházás a közbeszerzést követően már szintén folyamatban van, dolgoznak a munkagépek és a szakemberek a téli hónapokban is. Szeretnék, ha nyárra az úszómedence is a fürdőzők szolgálatába állna.

A hétvégén három témában tartott sajtótájékoztatót Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő Kapuváron. A várost és a térséget érintő úthálózat-fejlesztésekről, a felújított civil házról – e kettőről későbbi cikkünkben számolunk be bővebben –, valamint a strandfürdőre érkező, jelentős összegű támogatásról is beszélt.

– A kormány a következő ütemű fürdőfejlesztéshez 600 millió forintos forrást biztosít – emelte ki a kormánybiztos, aki megjegyezte, hogy bár a Magyar Falu Program az egyik legjobban prosperáló településfejlesztési program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program révén Csorna és Kapuvár is sok fejlesztési támogatást kapott. – Kapuváron ezeknek az egyedi kormánydöntéseknek köszönhetően hazai költségvetési forrásból épülhetett meg a házhelyi idősek otthonának első üteme és kezdődhetett el a második üteme is, de ide tartozik a kapuvári tanuszoda építése is, amit várhatóan tavasszal adnak át. Gyopáros Alpár részletesen is felvázolta a 600 millió forint felhasználását, ami elegendő lesz ahhoz, hogy a város gyógy- vízkútja és a gyógyvizet a strandra szállító csőhálózat megépüljön, de egyéb látványelemek is megvalósulnak, ilyen a régi helyére tervezett csúszda építése. A fürdő-infrastruktúra újjáépítése az évtizedes alapjait teremti meg a további strand- fejlesztéseknek.