Kapuvár évek óta elkötelezett a klímavédelem iránt: átfogó célként fogalmazódott meg, hogy a városfejlesztés során a környezeti szempontokat is helyezzék előtérbe. Így az elmúlt években számtalan olyan fejlesztés valósult meg, amelyek amellett, hogy pénzügyi értelemben is előnyösnek bizonyultak, hozzájárultak az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez, sőt, szemléletformáló erővel is bírtak.