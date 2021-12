- A látottnál is több molino lenne itt a falak mentén, ha az elcsatolt országrészek evangélikus intézményeit is sorra vennénk. De még így is van itt bőven olvasni- és látnivaló. Meglepően sok természettudományokban elismert tudóst adtak ezek az iskolák a világnak – mondta a kiállítás csütörtöki megnyitóján a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium igazgatója, Tölli Balázs. Az intézményeket bemutató tíz roll up Kőszegről érkezett Sopronba, s innen is továbbutaznak majd.