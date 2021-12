Az önkormányzat egyébként a lehető legtöbb dologban kikéri a győriek véleményét. A menetrend-módosítások mellett például arról is, hova szeretnének gyalogátkelőket. Ennek alapján már el is készült az új gyalogátkelők létesítésének menetrendje. Folyamatban van egy, a város által megrendelt közvélemény-kutatás a parkolásról is.