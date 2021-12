– Óvodánkra sikertörténetként tekintek, hiszen nagyon nehéz helyzetben sikerült megmaradását biztosítanunk. 2007-ben ugyanis az akkori kormány létszámtól függően határozta meg az óvodák támogatását, ami a tizenöt fő alatti intézmények működését gyakorlatilag ellehetetlenítette. A szomszédos Gyórón kénytelenek voltak megszüntetni az ovit, és csatlakoztak hozzánk. Időközben erre a sorsra jutott Répceszemere is, illetve néhány évvel ezelőtt a csáfordjánosfai önkormányzat is tagja lett társulásunknak. A gyermekszám huszonöt körül alakul, és ahogy a születéseket figyeljük, a következő években is ennyi kisgyerekre számíthatunk. Három óvónő foglalkozik velük – vázolta a helyzetet Takács Lajos. A polgármester kifejtette: a fenntartás mellett az elmúlt években csaknem hatvanmillió forint értékben fejlesztették is az intézményt.

Az oviban logopédus is dolgozik, képünkön Vida Katalin Balogh Benett-tel foglalkozik az erre a célra kialakított helyiségben.