“A Győri Filharmonikus Zenekar rendezvényeivel komoly kihívások elé állítja a műszaki munkatársakat, melyeket tudni kell egyeztetni az adott rendezvény művészeti tevékenységgel és annak valós igényeivel úgy, hogy közben a zene sohase sérüljön. A komoly követelményeken túl létezik a majdnem megvalósíthatatlannak tűnő kategória is, ilyen volt például az Aqua Sportközpontban Farsangi koncertet adni. De sikerült megugranunk a majdnem lehetetlent is, méghozzá nem is akárhogyan”