– Régen várt igény végére tettünk most pontot, hiszen végre mi is bekapcsolódhatunk azon települések közé, ahol a közbiztonságot kamerarendszer is segíti. Ezzel együtt pedig mondhatjuk, hogy megtettük az első lépést afelé, hogy okosfaluvá válhassunk – kezdte megnyitóbeszédét Frank Anita, Várbalog polgármestere.

Átadták Várbalogon a települést megfigyelő kamerarendszert. Balról jobbra: Sipeki Istvánné, a helyi nyugdíjasklub vezetője, Dudás Ernő a gazdák képviseletében, Frank Anita polgármester, Szabó Jenő, a mosonmagyar- óvári kapitányság vezetője, Gellén Sándor, a jánossomorjai rendőrőrs elöljárója és Tóth Róbert kivitelező.