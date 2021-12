– Amikor a Covid kezdetekor kihirdették az online oktatást, akkor ez nekünk nem volt újdonság, hiszen évtizedek óta tartunk online képzéseket. Nálunk arra is van lehetőség, hogy a tantermi oktatáson bent ül a diákcsoport, és akik nem tudnak eljönni − de szeretnének részt venni a csoportmunkában −, azok otthonról be tudnak kapcsolódni. Ezt hibrid képzésnek is hívhatjuk – ismertette az elnök-igazgató, aki tanárkollégáira is igen büszke, hiszen folyamatos eszmecserékkel tanítják egymást a legújabb programokra.