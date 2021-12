Koronavírus – Szlovákiában korlátozásokat vezetnek be a beoltatlanokkal szemben

Szlovákiában korlátozásokat vezetnek be a koronavírus ellen még be nem oltottakkal szemben az új fertőzéses esetek kiemelkedően magas száma miatt – jelentette be a szlovák miniszterelnök az állami televízióban hétfőn.

Eduard Heger miniszterelnök a nyilatkozatában rámutatott: „A beoltatlan emberek szigorú elszigetelése mellett döntöttünk, mert meg kell védenünk őket”. A szlovák kormányfő azt is elmondta, hogy javaslatot tesz a kormánynak az idősek kötelező oltási tervére.

Az oltással nem rendelkező szlovákiai személyek nem léphetnek be a szállodákba, éttermekbe, fodrászatokba és más, nem alapvető fontosságú üzlethelyiségekbe, valamint nem vehetnek részt nyilvános eseményen, még akkor sem, ha negatív koronavírusteszttel rendelkeznek. Az AFP francia hírügynökség számításai szerint Szlovénia, Ausztria és Csehország mögött Szlovákiában a negyedik legmagasabb az új koronavírusos esetek aránya a világon: az elmúlt hét napban százezer lakosra számítva 917 új SARS-CoV-2 esetet regisztráltak.

Az 5,4 millió lakosú Szlovákiában a lakosság mindössze 46,8 százaléka van beoltva, amely az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint a harmadik legalacsonyabb átoltottsági arány az Európai Unióban. A szlovák kormányzati intézkedéseket azt követően jelentették be, hogy a kórházak intenzív osztályait megtöltötték a koronavírusos betegek, akiknek túlnyomó többsége nincsen beoltva a fertőzés ellen.

Szlovákiában egyre erősödik a társadalmi vita az általános kijárási tilalom újbóli bevezetéséről. A Denník N szlovák hírportál szerint a pozsonyi kormány szerdán vitathatja meg a pozsonyi egészségügyi minisztérium háromhetes, teljes lezárásra vonatkozó javaslatát. Ezzel Szlovákia követné a szomszédos Ausztria példáját, ahol hétfőtől tíz napra ismét teljes lezárást rendelt el az osztrák kormány, amelyet újabb tíz nappal meghosszabbíthatnak.

