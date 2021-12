Schallenberg szerint a magánlakások „csak kivételes esetekben hagyhatók meg“. A 2-G a jövőben a napi szükségleteken túlmutató kereskedelemre is vonatkozik. A be nem oltott embereket eddig is kizárták a vendéglátó helyekre, sportlétesítményekbe és fodrászatokba való belépésből.