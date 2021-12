– A Magyar Falu Program kiváló lehetőség az önkormányzatok számára, önkormányzatunk is több területen számít még a támogatásra. Pályázatot nyújtunk be egy közösségi tér kialakítására. A kultúrház udvarán fedett teret szeretnénk létrehozni, a tervek már készen vannak. Különböző rendezvényeknek, például falunapoknak adna helyet. Cseréptetős, nagyon mutatós épület szerepel az elképzelések között, természetesen színpaddal együtt. Tervezzük a polgármesteri hivatal belső felújítását is.