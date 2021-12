Harmadik díjas – 50 ezer forint a pályadíj – Mátyás Alexa gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató fotója, „A Révfalui híd éjszakai fényben”. Szép, jól komponált alkotás. Az Egyetem környékének látványos, esztétikailag is értékelhető, az épített környezetet történetileg és formai megoldásaival is jelző, a hidat használók hangulatát befolyásoló látványosság jelenik meg a fotón. A két díjazott a Műhely című kulturális folyóirat számaiból összeállított csomaggal is gazdagodott. A zsűri támogatta, hogy Nagy Benczeyné Pál Edit zongoratanár szakos hallgató a 75 éve indult, negyedszázada egy nagyon sikeres integráció keretében a Széchenyi István Egyetem karaként működő győri felsőfokú zeneművész képzésről írt értékes tanulmánya az Universitas-Győr Nonprofit Kft. kiadásában, könyvben jelenjen meg.