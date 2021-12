Szerinte az első nagy roham előtt ígéretesen fejlődött az unokája: tudott állni és kezdett beszélgetni is, de akkor minden megváltozott. Kiderült, hogy a kisfiú epilepsziás, a koponyájában megnövekedett nyomás már önmagában is görcsrohamokat okoz nála. Lacika kezelőorvosa operációt csak a legvégső esetben javasol, egyelőre gyógyszeres kezeléssel próbálkoznak. A kisfiú izom­bénulástól merev lábfejét viszont hamarosan műteni fogják, mert cipőt is csak nagy nehezen tudnak rá adni. Nagymamája mutatja a sok kezelő­lapot és zárójelentést, gyógyszereket és azt a járógépet, amit Lacikának készíttettek, de nem tudja használni. A kiálló szegecsek sebesre dörzsölik, Erika nem érti, hogyan lehet, hogy talprész vagy valamiféle bélés nélkül kapták. Lacika a járókeretét sem tudja segítség nélkül használni, így a nap nagy részében a babakocsijában ül.

Váginé Pozák Erika és Farkas Laci

Fotó: Nagy Gábor