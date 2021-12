Tízmilliók a Jóakarat hídján

A Kisalföld alapítványa a Jóakarat hídján köti össze segíteni akaró olvasóinkat a rászorulókkal, mi pedig igyekszünk a legjobban gazdálkodni a ránk bízott pénzzel és felelősséggel. Az évek során több száz esetben tudtunk már segíteni, csak idén, 2021-ben a mai napig már 45 alkalommal, összesen 9,5 millió forintot adtunk nehéz helyzetbe került embereknek. Beteg gyerekek és felnőttek, önhibájukon kívül gondba került családok, tragikus balesetek áldozatai, kereső nélkül maradt családok kaptak gyors segítséget, amivel a legnehezebb időszakot átvészelhették, és rendezhették az életüket. Valamennyi esetről beszámoltunk a Kisalföld hasábjain, hiszen ez az olvasóink, az önök pénze, tudniuk kell, kire, mire költjük. Az igény, a rászoruló mindig több, mint amennyit adni tudunk, de a visszajelzések alapján úgy látjuk, eddig mindig jó helyre kerültek a támogatások. Közeleg az adventi időszak, jön a karácsony, ilyenkor más szemmel nézzük és talán jobban is látjuk, kik azok, akik nehezebben élik meg az ünnepet. Szeretnénk nekik is segíteni, szebbé, melegebbé, meghittebbé tenni a szeretet ünnepét. Ehhez ismét az önök, olvasóink segítségét kérjük. Adományaikat mai lapban talált csekken is befizethetik, de átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámra is eljuttathatják. Az alapítvány segítségét kérők, a rászorulókat ajánlók leveleit a Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A címre, vagy az [email protected] e-mail-címre várjuk.