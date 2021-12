A születése óta mozgássérült Gönczi Gábor gazdasági informatikus szakos hallható a hetedik félévét fejezi be a Széchenyi István Egyetemen. Ő is részt vett az akadálymentes napon. Érdeklődésünkre elmondta, azért is választotta a Széchenyit, mert az országban elérhető kollégiumok közül a győri multifunkciós felszereltsége és adottságai miatt számára a legideálisabb szállást nyújtja, az intézmény infrastruktúrája pedig lehetővé teszi, hogy szinte fizikai akadályok nélkül bárhová eljusson. „Szaktársaim és oktatóim pozitívak, kedvesek és nagyon segítőkészek, szinte szavak nélkül is tudják, hogyan könnyíthetik meg a dolgom egy-egy helyzetben” – emelte ki a tatai hallgató.