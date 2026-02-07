Bűnmegelőzés az online térben – mit tehetünk a biztonságunkért?

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságról rendszeresen járnak bűnmegelőzési és szakmai előadásokat tartani a szakemberek, akár a Széchenyi István Egyetemre, akár nyugdíjasotthonokba, akár a nagyobb bevásárlóközpontokba.

A bűnmegelőzés fontosságát kiemelve hoztunk hasznos tanácsokat online csalás ellen.

Fotó: Krizsán Csaba



Online bankolás biztonságosan

- Ha netbankolunk, vagy internetbankot használunk, akkor vagy a hivatalos banki applikációt válasszuk, vagy pedig mentsük el könyvjelzőként a böngészőben a hivatalos oldalt. Kerüljük azt a módszert, hogy a keresőmotorba beírjuk, internetbankunk nevét, és rámegyünk az első találatra – osztotta meg első tanácsát Szabó Martin Rómeó rendőr hadnagy.

Mostanában több olyan esettel is találkoztak, amely során egyes bankok internetbank belépési oldalát lemásolták az elkövetők, és különböző módszerekkel elérték, hogy ez az adathalász oldal előbb jelenjen meg egy keresés esetén, mint a rendes internetbank.

A sértettek rámentek az első találatra, megadták az adataikat, és ezeket felhasználva a csalók be tudtak lépni az internetbankjukba.

- Sajnos egy ilyen weboldalt lemásolni vagy létrehozni a mostani modern, gyakran mesterséges intelligencia által támogatott világban nem nagy kihívás. Különös tekintettel arra, hogy a haszon, ami származik belőle gyakran több milliós összeg, így órabérben kiszámítva ez még mindig egy igen jövedelmező bevételi forrás. Egyes kutatások szerint az online csalások bevétele már gyakran vetekedik a kábítószer-kereskedelem által generált bűnös vagyonnal. Olyan iparággá nőtte ki magát, amihez a bűnelkövetők más területekről vándorolnak át – mondta el a rendőr hadnagy.

Utánvét az előre fizetés helyett

Nagyon sok az olyan bűncselekmény, amelyet adok-veszek csoportokban követnek el. Ilyen például, amikor rendelünk valamit, az árát előre elutaljuk, ezt követően pedig megszakad a kapcsolat az eladóval, a terméket sosem kapjuk meg. Ennek kivédésére biztonságosabb az utólagos fizetés.

- Amennyiben bankkártyás vásárlást hajtunk végre, akkor mindenképpen ellenőrizzük, hogy az utalásra létrehozott weboldal biztonságos-e. Érdemes ellenőrizni az URL címet, vagyis a linket, ami a böngésző tetején látható. Ha valami gyanús dolgot észlelünk, akkor inkább hanyagoljuk a vásárlást az adott oldalon. Külön felhívnám a figyelmet az SMS-ben kapott linkekre, amelyek érkezhetnek például közmű- vagy telekommunikációs szolgáltatóktól olyan tartalommal, hogy pontjaink maradtak bent, lejárt a bankkártyánk, aktiváljuk…stb. Ne csak a linkek hitelességét ellenőrizzük, hanem a telefonszámokat is! Előfordult már ugyanis, hogy magyar szolgáltatók nevében szenegáli, vagy mongol számról küldtek SMS-t – árulta el Szabó Martin Rómeó.