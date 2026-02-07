Bűnmegelőzés az online térben – mit tehetünk a biztonságunkért?

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságról rendszeresen járnak bűnmegelőzési és szakmai előadásokat tartani a szakemberek, akár a Széchenyi István Egyetemre, akár nyugdíjasotthonokba, akár a nagyobb bevásárlóközpontokba.
Online bankolás biztonságosan
- Ha netbankolunk, vagy internetbankot használunk, akkor vagy a hivatalos banki applikációt válasszuk, vagy pedig mentsük el könyvjelzőként a böngészőben a hivatalos oldalt. Kerüljük azt a módszert, hogy a keresőmotorba beírjuk, internetbankunk nevét, és rámegyünk az első találatra – osztotta meg első tanácsát Szabó Martin Rómeó rendőr hadnagy.
Mostanában több olyan esettel is találkoztak, amely során egyes bankok internetbank belépési oldalát lemásolták az elkövetők, és különböző módszerekkel elérték, hogy ez az adathalász oldal előbb jelenjen meg egy keresés esetén, mint a rendes internetbank.
A sértettek rámentek az első találatra, megadták az adataikat, és ezeket felhasználva a csalók be tudtak lépni az internetbankjukba.
- Sajnos egy ilyen weboldalt lemásolni vagy létrehozni a mostani modern, gyakran mesterséges intelligencia által támogatott világban nem nagy kihívás. Különös tekintettel arra, hogy a haszon, ami származik belőle gyakran több milliós összeg, így órabérben kiszámítva ez még mindig egy igen jövedelmező bevételi forrás. Egyes kutatások szerint az online csalások bevétele már gyakran vetekedik a kábítószer-kereskedelem által generált bűnös vagyonnal. Olyan iparággá nőtte ki magát, amihez a bűnelkövetők más területekről vándorolnak át – mondta el a rendőr hadnagy.
Utánvét az előre fizetés helyett
Nagyon sok az olyan bűncselekmény, amelyet adok-veszek csoportokban követnek el. Ilyen például, amikor rendelünk valamit, az árát előre elutaljuk, ezt követően pedig megszakad a kapcsolat az eladóval, a terméket sosem kapjuk meg. Ennek kivédésére biztonságosabb az utólagos fizetés.
- Amennyiben bankkártyás vásárlást hajtunk végre, akkor mindenképpen ellenőrizzük, hogy az utalásra létrehozott weboldal biztonságos-e. Érdemes ellenőrizni az URL címet, vagyis a linket, ami a böngésző tetején látható. Ha valami gyanús dolgot észlelünk, akkor inkább hanyagoljuk a vásárlást az adott oldalon. Külön felhívnám a figyelmet az SMS-ben kapott linkekre, amelyek érkezhetnek például közmű- vagy telekommunikációs szolgáltatóktól olyan tartalommal, hogy pontjaink maradtak bent, lejárt a bankkártyánk, aktiváljuk…stb. Ne csak a linkek hitelességét ellenőrizzük, hanem a telefonszámokat is! Előfordult már ugyanis, hogy magyar szolgáltatók nevében szenegáli, vagy mongol számról küldtek SMS-t – árulta el Szabó Martin Rómeó.
Két nagy levegő a bűnmegelőzésért
A hamis banki ügyintézők elég kifinomult pszichológiai módszereket alkalmaznak arra, hogy az embereket meggátolják abban, hogy logikusan tudjanak gondolkodni a telefonhívás során. Ezen esetekben az elkövetők folyamatosan nyomás alatt tartják a felhívott személyeket. Olyan szavakat és szószerkezeteket használnak, amelyek egyrészt rendkívül hivatalosak – mint amikor egy tényleges banki ügyintézővel beszélnének – másrészt elhitetik a potenciális sértetettel azt, hogyha nem működik együtt, akkor a bank nem fog semmiféle felelősséget vállalni azért, ami történhet, hiszen az ügyfél megtagadta az együttműködést. Ezáltal egy olyan pszichológiai állapotot idéznek elő a későbbi sértettben, ami miatt nem merülnek fel logikus kérdések.
- A legjobb módszer amit én szoktam javasolni, hogy pár másodpercig lépjünk vissza a telefontól, vegyünk két-három nagy levegőt, próbáljuk megnyugodni, és inkább kérdezzünk, vagy ha abszolút nem vagyunk biztosak abban, hogy kivel beszélünk, inkább hívjuk vissza mi a bankot. Egy ilyen rövid szünet még nem okozza azt, hogy valakinek minden pénze elveszik, viszont az átgondolatlanság miatt könnyen lehet, hogy az összes pénzünk a számláról valóban el fog tűnni. Ezért ellenőrizetlen hívás esetén átgondolatlanul soha ne működjünk közre abban, hogy az elkövetők hozzáférést nyerjenek a számlaszámunkhoz – emelte ki tanácsát a rendőr.
Hozzátette: a rendőrség sosem kér olyat senkitől, hogy a számlaszámáról pénzt vegyen fel és adjon át egy idegen személynek, vagy utaljon át egy biztonsági bankszámlára. Mostanában több ilyen feljelentéssel találkoztak, hogy az elkövetők már nem banki ügyintézőnek adják ki magukat, hanem rendőrnek – gyakorta kibernyomozónak. Általában arra hivatkoznak, hogy a sértett internetbankját támadás érte, az ottani pénzt meg kell menteni, azonban a későbbi sértett erről nem szólhat senkinek: se a családjának, se a banki ügyintézőnek, mert bárki benne lehet a bűncselekményben.
Kriptovaluták biztonságosan
- A kriptovalutákról már szinte mindenki hallott. Tudni lehet azt is, hogy sokan gazdagodtak meg belőle, de a valódi működésüket és a háttér-infrastruktúrát kevesebben látják át. Amennyiben valaki rákeres az interneten befektetési lehetőségekre, az első tíz találatból hét kriptovalutával kapcsolatos ajánlat lesz.
- Sajnálatos módon előfordul, hogy az emberek gyakran elmulasztják a kellő körültekintést, ellenőrizetlenül vágnak bele kriptovaluta-befektetésbe ismeretlen internetes oldalakon. Ilyen esetekben a sértettek később egy hamis online felületen látják, hogy a pénzük egyre gyarapodik. Amikor azonban megpróbálják kivenni a befektetett összeget és hozamot, akkor akadályokba ütköznek: még több pénz invesztálására kérik őket a csalók. Végül az érintettek nemhogy a hozamhoz, de az alapbefektetéshez sem jutnak hozzá. Amennyiben valaki befektetésekkel szeretne foglalkozni, annak azt tudom javasolni, hogy ennek működésére vonatkozóan informálódjon, szerezzen be minél több adatot. Soha ne azon a befektetési oldalon kezdje el ezt a tevékenységét, amelyet a számítógép böngészője elsőre feldob – zárta a beszélgetést Szabó Martin Rómeó.