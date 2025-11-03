Utoléréses baleset történt az 1-es főúton, Győrszentiván térségében - forgalmi akadály, frissítve

22:33: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről bajtársaik két embert, egy 50 év körüli férfit és egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Előzmény:

Egy pick-up és egy személyautó karambolozott az 1-es főút 116-os kilométerénél. A két kocsiban összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A Győrszentiván térségében történt utoléréses balesethez a győri hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. A pick-up kannákban körülbelül kétszáz liternyi gázolajat szállított. Két kanna lezuhant a járműről és kifolyt a tartalma. A közútkezelő munkatársai is a helyszínre értek. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani - írta a Katasztrófavédelem.