november 3., hétfő

Győző névnap

+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Utoléréses baleset történt az 1-es főúton, Győrszentiván térségében - forgalmi akadály, frissítve

Címkék#utoléréses baleset#Győrszentiván#baleset

A 116-os kilométernél ütközött össze egy pick-up és egy személykocsi.

Kisalföld.hu

22:33: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről bajtársaik két embert, egy 50 év körüli férfit és egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Előzmény:

Egy pick-up és egy személyautó karambolozott az 1-es főút 116-os kilométerénél. A két kocsiban összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A Győrszentiván térségében történt utoléréses balesethez a győri hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. A pick-up kannákban körülbelül kétszáz liternyi gázolajat szállított. Két kanna lezuhant a járműről és kifolyt a tartalma. A közútkezelő munkatársai is a helyszínre értek. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu