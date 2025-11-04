Újabb részletek és fotók a Fertőrákoson kiégett házról

Amikor kiérkeztek a tűzoltók az ingatlan tetőszerkezete már lángokban állt. A felderítést követően áramtalanították az ingatlant, elzárták a gázt, megkezdték a lángok eloltását. Dugólétrát szerelve az egység a tetőszerkezetet is megbontotta - írta közösségi oldalán Fertőrákos Tűzoltósága.

Riasztották a tűzoltókat Fertőrákosra, kiégett egy családi ház tetőszerkezete és emelete. Forrás: Fertőrákosi Tűzoltóság

A kiérkező soproni, sopronkövesdi és kapuvári egységekkel közösen oltották tovább a tüzet. A kárelhárítás ideje alatt Fertőrákosban a Fő utca szakaszán teljesen lezárták az utat. Az egységek végül 22:30 óra környékén végeztek a helyszínen.

Az érintett ingatlan lakhatatlanná vált, a lakók elhelyezéséről Fertőrákos Község Önkormányzata gondoskodott. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Összefogtak a tűz áldozataiért

A tűzeset hírére Fertőrákos közössége azonnal megmozdult. A falu közösségi oldalán közzétett felhívásban a polgármester és az iskola arra buzdítja a lakosokat, hogy összefogással segítsék az érintetteket.