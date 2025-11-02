Tűz Fertőrákoson: kétszintes családi ház tetőszerkezete és felső szintje ég

Egy kétszintes családi ház tetőszerkezete és felső szintje ég Fertőrákoson, a Fő utcában –írja a Katasztrófavédelem. A tűzhöz a település önkéntes tűzoltóit követően a soproni és a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók is kivonultak.

Tűz Fertőrákoson: családi ház tetőszerkezete és felső szintje lángolt vasárnap este.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Mint az a Katasztrófavédelem honalpján olvasható: megbontották és egy vízsugárral oltják a héjazatot, további egy vízsugárral belülről oltják a lángokat.

A helyszínre tartanak a kapuvári hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

