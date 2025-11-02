november 2., vasárnap

Tűzeset

2 órája

Tűz Fertőrákoson: kétszintes családi ház tetőszerkezete és felső szintje ég - Frissítve

Címkék#tűzoltók#ház#tűz#katasztrófavédelem

Vasárnap este riasztották a Katasztrófavédelem munkatársait. Családi ház ég Fertőrákoson, a tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat.

Kisalföld.hu

20:40: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte: a helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani. A tűzeset Fertőrákoson, a Fő utcában történt.

Tűz Fertőrákos lánglovagok családi ház
Tűz Fertőrákoson: családi ház tetőszerkezete és felső szintje lángolt vasárnap este.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

20:25: A tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat Fertőrákoson, ahol egy kétszintes családi ház tetőszerkezete és felső szintje égett a Fő utcában – számolt be róla a Katasztrófavédelem.  Az egységek megbontották az épület tetőzetét a munkálatok közben. A település önkéntes tűzoltói mellett a soproni, a sopronkövesdi és a kapuvári hivatásos tűzoltók dolgoztak a lángok elfojtásán, a helyszínre a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik. 

Korábban: Egy kétszintes családi ház tetőszerkezete és felső szintje ég Fertőrákoson, a Fő utcában –írja a Katasztrófavédelem. A tűzhöz a település önkéntes tűzoltóit követően a soproni és a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók is kivonultak.

Tűz Fertőrákoson: nagy erőkkel vonultak a lánglovagok

Mint az a Katasztrófavédelem honalpján olvasható: megbontották és egy vízsugárral oltják a héjazatot, további egy vízsugárral belülről oltják a lángokat. 

A helyszínre tartanak a kapuvári hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Információink szerint a családi házban öten tartókozdtak, mindannyian elhagyták az épületet. Úgy tudjuk a mentőket is riasztották a tűzesethez. Kérdéseinkkel megkerestük az Országos Mentőszolgálat sajtóosztályát. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet, cikkünket frissítjük.

Mint arról beszámoltunk: szombaton Téten gyulladt ki egy ház, egy idős nő életét vesztette a halálos tűzben. Fia talált rá az eszméletlen nőre, de már nem tudtak rajta segíteni.

 

 

