Túszejtéssel fenyegetőzött egy férfi az osztrák vonaton

Ausztriában őrizetbe vettek egy lett állampolgárt, aki túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton - közölte a rendőrség hétfő este.

Túszejtés - A lett férfi elfogta a rendőrség - Fotó: illusztráció/Shutterstock

A salzburgi rendőrség szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 31 éves férfi az út során azt mondta, túszokat ejt, ha rendőrök szállnak fel a vonatra. Amikor a vonat Salzburgban megállt, a különleges erők őrizetbe vették. Egy rendőr megsérült, amikor a férfi megpróbált ellenállni a letartóztatásnak - tette hozzá a szóvivő.

A rendőrség szerint a férfinél nem volt fegyver.