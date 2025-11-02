Se autó, se pénz, csúnyán átverték a győri férfit

Mint az a rendőrség oldalán olvasható: egy belga bankszámlára utalta el a jármű megvételéhez szükséges előleget, 100 ezer forintot. Az utalást követően az állítólagos eladó az autó átadásával kapcsolatban először különböző kifogásokkal élt, majd teljesen elérhetetlenné vált.

Mint írák: amikor világossá vált a vevő előtt, hogy csalás áldozatává vált, a rendőrséghez fordult. A nyomozók – a Mátrix Projekt keretében – csalás vétsége miatt indítottak eljárást.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében az internetes vásárlásokat kizárólag kellő körültekintés mellett és lehetőség szerint az eladó megbízhatóságának ellenőrzésével érdemes megtenni.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tanácsai:

Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról, aukciós weblapról vásároljanak!

Soha ne utaljanak előre pénzt ismeretleneknek!

Ha lehetőség van rá, akkor válasszák az utánvételes megoldást!

Lehetőleg vásárlás előtt személyesen is győződjenek meg a termék állapotáról, megfelelő működéséről!

Nézzenek utána az árunak, hogy milyen hibái lehetnek, mire kell ügyelniük, mielőtt megvennék! Annak is, hogy elektronikus eszköznél rendelkezik-e hazai szervizháttérrel, alkatrészbázissal!

Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyenek feljelentést a lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságon vagy bármely rendőri szervnél, illetve telefonon a 112-es segélyhívó számon.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások felderítésére. Az ilyen bűncselekmények megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat találnak a KiberPajzs oldalán.