1 órája
Óriási a dugó: két autó csúnyán ütközött a 83-ason, Győrnél - fotók, videó
A járművek két sávon okoznak forgalmi akadályt.
11:40: Az portálunk megkeresésére közölte: a helyszínről egy idős nőt súlyos sérülésekkel szállítottak győri Petz-kórházba.
Korábban: Két gépkocsi ütközött össze a 83-as főút 71-es kilométerszelvényénél, Győr térségében – írja a Katasztrófavédelem. A torlódó kocsisorok jelentős dugót okoztak itt Halottak napján.
Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a pannonhalmi hivatásos tűzoltók áramtalanítanak.
A társhatóságok is megérkeztek a helyszínre, ahol a négyből két sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.
