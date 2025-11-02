november 2., vasárnap

Baleset

2 órája

Óriási a dugó: két autó csúnyán ütközött a 83-ason, Győrnél - fotók, videó

A járművek két sávon okoznak forgalmi akadályt.

Kisalföld.hu

11:40: Az  portálunk megkeresésére közölte: a helyszínről egy idős nőt súlyos sérülésekkel szállítottak győri Petz-kórházba.

Korábban: Két gépkocsi ütközött össze a 83-as főút 71-es kilométerszelvényénél, Győr térségében – írja a Katasztrófavédelem. A torlódó kocsisorok jelentős dugót okoztak itt Halottak napján.

Baleset: két gépkocsi ütközött össze a 83-as főút 71-es kilométerszelvényénél, Győr térségében
Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a pannonhalmi hivatásos tűzoltók áramtalanítanak. 

A társhatóságok is megérkeztek a helyszínre, ahol a négyből két sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó
Forrás: Katasztrófavédelem

Kemény volt az őszi szünet vége: súlyos rolleres esések, halálos tűz Téten, mentőhelikopter. Heti baleseti összefoglalónkat itt olvashatja. 

 

 

