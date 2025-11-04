Toto kiszagolta a parketta alá rejtett csempészcigit

A Győr-Moson-Sopron vármegyében megállított bolgár személyautó 58 éves sofőrje azt mondta a pénzügyőröknek, hogy csak a megengedett mennyiségű cigaretta van nála. A NAV Toto nevű kutyája azonban másként érzékelte: jelzését követően a pénzügyőrök átvizsgálták a jármű csomagtartójában lévő tíz csomag laminált parkettát is. A padlóburkolatok belsejéből 1 680 doboz, bolgár cigaretta került elő. A férfi azzal védekezett, hogy a dohánytermék a saját tulajdona, amit a rokonoknak vitt Belgiumba.

Parkettákba rejtették a csempészcigit. Fotó: NAV

NAV-ot nem tudta átverni a sofőr

Vélhetően a családnak szánt készletről a férfi „megfeledkezett”, mert azt nem számította bele a birtokban tartható mennyiségbe.

Az egyenruhások a több mint 4 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár 6 millió forint bírságra is számíthat.