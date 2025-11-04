november 4., kedd

M1-es autópálya baleset

1 órája

Aranyszívű mentősök vették gondozásukba az M1-esen megsérült család nyusziját - fotók

Címkék#Országos Mentőszolgálat#kórház#m1#család

A napokban hatalmas erőket mozgósítottak a mentők, miután egy személyautó kisbusszal ütközött. Az M1-es balesetben összesen tízen sérültek meg, köztük 2 gyermek is.

Kisalföld.hu

A kocsiban egy család utazott, a budaörsi esetkocsi az édesanyát látta el, mikor a mentőegység ápolója észrevette, hogy az autóban még egy rémült utas tartózkodott. A család nyuszija ugyan nem sérült meg, de nagyon megijedt és miután gazdáit mind kórházba szállították az M1-es baleset után, nem volt senki, aki gondoskodhatott volna róla – írja az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.

Az M1-es balesetben összesen tízen sérültek meg, köztük 2 gyermek is.
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Az M1-es baleset apró résztvevője

A nyuszit is a mentőbe helyezték és a kórházi átadáskor mindenkit tájékoztattak róla, hogy amíg felépül a család, gondoskodnak kiskedvencükről. 
A tapsifüles így a budaörsi mentők nappali tartózkodójában lelt átmeneti otthonra új ketrecében. Azóta nagyon jól érzi magát, barátságos és játékos az életmentőkkel, akik szeretettel gondoskodnak róla, amíg a gazdikat hazaengedik a kórházból. Hétvégén pedig a balesetből felépülő gazdi meglátogatta, és a kis tappancsos visszakerülhetett szerető otthonába. 

 

