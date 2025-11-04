Tréler és kocsi ütközött Nagyszentjános közelében az M1-esen

Korábban írtuk: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán baleset történt. Nagyszentjános közelében, még a Szentiváni lehajtó előtt a 104-es kilométernél a forgalom akadozva, egy sávon haladt - közölte az Útinform.

Frissítés: A katasztrófavédelem közleménye szerint összeütközött egy tréler és egy autó az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé haladó oldalon, a 104-es kilométerszelvénynél, Nagyszentjános közelében. Az ütközés következtében a személyautó kigyulladt, amelyet a tűzoltók kiérkezése előtt eloltottak. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom.