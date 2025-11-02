Baleset
40 perce
Két autó karambolozott Kapuváron - Forgalomkorlátozás a helyszínen
Egy sávon halad a forgalom a Kossuth Lajos utca érintett szakaszán.
Összeütközött két gépkocsi Kapuváron, a Kossuth Lajos utcában, a Zöldfasor utca közelében –írja a Katasztrófavédelem.
A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket.
A baleset miatt egy sávon, irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.
