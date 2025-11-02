november 2., vasárnap

Baleset

40 perce

Két autó karambolozott Kapuváron - Forgalomkorlátozás a helyszínen

Címkék#forgalom#gépkocsi#jármű#baleset

Egy sávon halad a forgalom a Kossuth Lajos utca érintett szakaszán.

Kisalföld.hu
Összeütközött két gépkocsi Kapuváron, a Kossuth Lajos utcában, a Zöldfasor utca közelében –írja a Katasztrófavédelem.

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket. 

A baleset miatt egy sávon, irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

