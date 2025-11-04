november 4., kedd

Károly névnap

14°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rossz kombináció

37 perce

M1-esen igazoltatták az ittas sofőrt aki telefont nyomkodott

Címkék#m1-es aurópálya#mobilozás#jogosítvány#ittas vezetés#rendőrség#bírság#vezetés

Vezetés közben a mobilját használta, ráadásul ittasan ült volán mögé az a férfi, akit az M1-es autópályán igazoltattak a rendőrök. Remélhetőleg magyarázni sem kell, hogy az ittas vezetés és a mobilozás külön-külön is rettentő veszélyes, nem csak saját magunkra, de a közlekedésben részvevő társainkra is.

Kisalföld.hu

November 1-én reggel igazoltattak egy férfit, aki egy Forddal Tatabánya irányából Győr felé közlekedett az M1-es autópályán, és vezetés közben telefonált. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, ezért a 63 éves sofőrt mintavételre előállították a Komáromi Rendőrkapitányságra. 

Ittas vezetés és telefonozás miatt állítottak elő egy férfit. A jogosítvány elvétele mellett pénzbírságban is részesült.
Ittas vezetés és telefonozás miatt állítottak elő egy férfit. A jogosítvány elvétele mellett pénzbírságban is részesült. Forrás: Shutterstock

Ittas vezetés és mobilozás - zéró tolerancia

A rendőrök a férfi ellen a vezetői engedélyének elvétele mellett büntetőeljárást kezdeményeztek. A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését elismerte. Védekezésében elmondta, hogy előző nap a felesége születésnapját ünnepelték, és reggel, amikor felkelt és munkába indult Csehországba, nem érezte, hogy ittas állapotban lenne. Az ittas sofőr a vezetés közbeni mobilozásért 26 000 forint bírságot kapott, illetve ittas járművezetés vétségének elkövetése miatt indult ellene eljárás.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy járművet senki ne vezessen ittas állapotban, és ne üljön olyan autójába, akiről tudja, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott, illetve ne engedje át a jármű vezetését olyan személynek, aki ittas!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu