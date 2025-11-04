M1-esen igazoltatták az ittas sofőrt aki telefont nyomkodott

November 1-én reggel igazoltattak egy férfit, aki egy Forddal Tatabánya irányából Győr felé közlekedett az M1-es autópályán, és vezetés közben telefonált. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, ezért a 63 éves sofőrt mintavételre előállították a Komáromi Rendőrkapitányságra.

Ittas vezetés és telefonozás miatt állítottak elő egy férfit. A jogosítvány elvétele mellett pénzbírságban is részesült. Forrás: Shutterstock

Ittas vezetés és mobilozás - zéró tolerancia

A rendőrök a férfi ellen a vezetői engedélyének elvétele mellett büntetőeljárást kezdeményeztek. A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését elismerte. Védekezésében elmondta, hogy előző nap a felesége születésnapját ünnepelték, és reggel, amikor felkelt és munkába indult Csehországba, nem érezte, hogy ittas állapotban lenne. Az ittas sofőr a vezetés közbeni mobilozásért 26 000 forint bírságot kapott, illetve ittas járművezetés vétségének elkövetése miatt indult ellene eljárás.