37 perce
M1-esen igazoltatták az ittas sofőrt aki telefont nyomkodott
Vezetés közben a mobilját használta, ráadásul ittasan ült volán mögé az a férfi, akit az M1-es autópályán igazoltattak a rendőrök. Remélhetőleg magyarázni sem kell, hogy az ittas vezetés és a mobilozás külön-külön is rettentő veszélyes, nem csak saját magunkra, de a közlekedésben részvevő társainkra is.
November 1-én reggel igazoltattak egy férfit, aki egy Forddal Tatabánya irányából Győr felé közlekedett az M1-es autópályán, és vezetés közben telefonált. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, ezért a 63 éves sofőrt mintavételre előállították a Komáromi Rendőrkapitányságra.
Ittas vezetés és mobilozás - zéró tolerancia
A rendőrök a férfi ellen a vezetői engedélyének elvétele mellett büntetőeljárást kezdeményeztek. A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését elismerte. Védekezésében elmondta, hogy előző nap a felesége születésnapját ünnepelték, és reggel, amikor felkelt és munkába indult Csehországba, nem érezte, hogy ittas állapotban lenne. Az ittas sofőr a vezetés közbeni mobilozásért 26 000 forint bírságot kapott, illetve ittas járművezetés vétségének elkövetése miatt indult ellene eljárás.
A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy járművet senki ne vezessen ittas állapotban, és ne üljön olyan autójába, akiről tudja, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott, illetve ne engedje át a jármű vezetését olyan személynek, aki ittas!
