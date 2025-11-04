november 4., kedd

Könnyes búcsú

33 perce

Nem az áramszolgáltató kereste a Sopron környéki férfit

Címkék#csalás áldozata#internetes#bankkártya#csalás#e-mail#Sopron#áramszolgáltató

Az elkövetők célja a bankkártyaadatok megszerzése volt. Az internetes csalás áldozata ezúttal egy Sopron környéki férfi.

Kisalföld.hu

Egy áramszolgáltató logójával és adataival ellátott üzenetet kapott a telefonjára egy Sopron környéki férfi, amelyben értesítették, hogy túlfizetése van, és a visszautaláshoz adja meg a kártyaadatait. Mivel több emailt is kapott aznap, sajnos nem volt elég körültekintő és megadta bankkártyájának azonosítóit, illetve annak háromjegyű biztonsági azonosítóját is (CVC-kód). Pár nap múlva észrevette, hogy a kártyájával két internetes vásárlást hajtottak végre az ország másik végén, több, mint 200 ezer forint értékben. Az internetes csalás áldozata ezután a bankban panaszt, a rendőrségen pedig feljelentést tett.

Internetes csalás áldozatává vált egy Sopron környéki férfi. Minden bankkártya adatát megadta a csalóknak.
Internetes csalás áldozatává vált egy Sopron környéki férfi. Minden bankkártya adatát megadta a csalóknak. Fotóillusztráció: Shutterstock

Hogyan kerülje el az internetes csalásokat?

  • Először is legyen mindig körültekintő! Egy ismeretlen forrásból küldött linkre kattintva soha ne adja meg kártyájának vagy bankszámlájának adatait!
  • Számlaproblémák esetén mindig a szolgáltatók hivatalos elérhetőségeit használja!
  • Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

- írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

