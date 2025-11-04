Nem az áramszolgáltató kereste a Sopron környéki férfit

Egy áramszolgáltató logójával és adataival ellátott üzenetet kapott a telefonjára egy Sopron környéki férfi, amelyben értesítették, hogy túlfizetése van, és a visszautaláshoz adja meg a kártyaadatait. Mivel több emailt is kapott aznap, sajnos nem volt elég körültekintő és megadta bankkártyájának azonosítóit, illetve annak háromjegyű biztonsági azonosítóját is (CVC-kód). Pár nap múlva észrevette, hogy a kártyájával két internetes vásárlást hajtottak végre az ország másik végén, több, mint 200 ezer forint értékben. Az internetes csalás áldozata ezután a bankban panaszt, a rendőrségen pedig feljelentést tett.

Internetes csalás áldozatává vált egy Sopron környéki férfi. Minden bankkártya adatát megadta a csalóknak. Fotóillusztráció: Shutterstock

Hogyan kerülje el az internetes csalásokat?

Először is legyen mindig körültekintő! Egy ismeretlen forrásból küldött linkre kattintva soha ne adja meg kártyájának vagy bankszámlájának adatait!

kártyájának vagy bankszámlájának adatait! Számlaproblémák esetén mindig a szolgáltatók hivatalos elérhetőségeit használja!

elérhetőségeit használja! Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

- írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.