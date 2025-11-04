1 órája
Nem az áramszolgáltató kereste a Sopron környéki férfit
Az elkövetők célja a bankkártyaadatok megszerzése volt. Az internetes csalás áldozata ezúttal egy Sopron környéki férfi.
Egy áramszolgáltató logójával és adataival ellátott üzenetet kapott a telefonjára egy Sopron környéki férfi, amelyben értesítették, hogy túlfizetése van, és a visszautaláshoz adja meg a kártyaadatait. Mivel több emailt is kapott aznap, sajnos nem volt elég körültekintő és megadta bankkártyájának azonosítóit, illetve annak háromjegyű biztonsági azonosítóját is (CVC-kód). Pár nap múlva észrevette, hogy a kártyájával két internetes vásárlást hajtottak végre az ország másik végén, több, mint 200 ezer forint értékben. Az internetes csalás áldozata ezután a bankban panaszt, a rendőrségen pedig feljelentést tett.
Hogyan kerülje el az internetes csalásokat?
- Először is legyen mindig körültekintő! Egy ismeretlen forrásból küldött linkre kattintva soha ne adja meg kártyájának vagy bankszámlájának adatait!
- Számlaproblémák esetén mindig a szolgáltatók hivatalos elérhetőségeit használja!
- Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.
- írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
