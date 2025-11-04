Lebukott - Hamis mobilokkal akart kereskedni Mosonmagyaróváron

A vádirat szerint a férfi 2022 novemberében három darab hamis márkajelzésű mobiltelefont vásárolt egy budapesti piacon azért, hogy azokat az M1-es autópálya Mosonmagyaróvár térségében lévő parkolójában eredetiként eladja. A vádlott által eladni szándékozott hamis mobiltelefonok a vásárlók megtévesztésére alkalmas hamisítványok, az azokon elhelyezett márka megjelölések sértik a jogtulajdonosok védjegyét.

Ilyen hamis mobilokkal akarta átverni a vevőket.

Hamis mobilokkal egy milliós kárt okozott

A férfinak nem sikerült a mobiltelefonokat eladni, azonban a jogtulajdonosoknak több mint egymillió forint összegű vagyoni hátrányt okozott.

A járási ügyészség a férfit iparjogvédelmi jogok megsértésének vétségével vádolta meg és a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Mosonmagyaróvári Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki vele szemben.