Halálos tűz - Téten csaptak fel a lángok, egy idős nő életét vesztette

Szombaton kora este érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, tűz keletkezett egy családi házban. Halálos tűz volt a településen, tragédia történt.

Halálos tűz volt Téten. Képünk illusztráció. Forrás: Shutterstock

Halálos tűz volt Téten

A Széchenyi utcában lévő kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában volt tűz. Egy fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett. A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel. A tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette. A tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tüzelőt soha ne tároljuk a fűtőeszköz közvetlen környezetében. A kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. A hamut fém edénybe helyezzük, és csak teljesen kihűlt állapotban dobjuk ki.

Júliusban szomorú adatokat tettünk közzé az első féléves számokról, több mint hatvanan vesztették életüket lakástüzekben.