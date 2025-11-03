november 3., hétfő

12 év börtönt kaphat

2 órája

Gyermekpornográf felvételekkel bukott le a győri férfi

Címkék#győri#gyermekpornográf#vádirat#internet

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség újabb férfival szemben emelt vádat. Gyermekpornográfia bűntettével vádolják, ha bűnösségét beismeri - tizenkét év börtönbüntetést kaphat.

Kisalföld.hu

A vádirat szerint a férfi 2022 májusában győri otthonából regisztrált egy nyilvános, felnőtt tartalmakat forgalmazó weboldalra. Majd 13 darab - köztük 3 darab, tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekekről készített - pornográf tartalmú felvételt kísérlet meg az oldalra feltölteni. A szolgáltató a feltöltést megszakította. Ezt követően a vádlott ismeretlen személyekkel közvetlenül osztott meg 6 darab gyermekpornográf felvételt.

gyermekpornográf
Gyermekpornográf tartalmakat keresett és küldött tovább a férfi az interneten, amiért 12 év börtönt kaphat. Fotó: Shutterstock

A gyermekpornográfiát súlyosan büntetik a hatóságok

A főügyészség a férfit gyermekpornográfia bűntettével vádolta meg. A vádiratban arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, a Győri Törvényszék vele szemben tizenkét év börtönbüntetést szabjon ki. Továbbá végleges hatállyal tiltsa el olyan foglalkozástól, amelynek keretében tizennyolcadik életévet be nem töltött gyermekekkel kerülne kapcsolatba. 

 

