Emberkereskedő párost keresnek a győri zsaruk - ezeket az arcokat ismerned kell!

Az emberkereskedelem Győr-Moson-Sopronban is sok problémát okoz. Sok eltűntet keresnek a Kisalföldön az utóbbi időben, a napokban. Egy 12 éves kisfiút október közepe óta nem találnak a rendőrök. Egy 17 éves csornai lányról sem tudni semmit az eltűnése óta, október 28-án adták ki a körözést.

Emberkereskedelem Győrben: rendőrök adtak ki körözést a férfira és nőre.

Emberkereskedelem Győrben: őket keresik a zsaruk

A Sajószentpéteren született Gór Krisztiánt és a Szekszárdon született Pásztor Szilviát emberkereskedelem miatt keresik a győri rendőrök.

Ugyanazon a napon, július 17-én adta ki a párosra a körözést a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Osztálya.

A férfiról és a nőről a nagyobb felbontású képeket megnézheti a kiemelt szavakra kattintva.